Самохвалова Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамохвалова Анна Яковлевна

Самохвалова Анна Яковлевна

Место рождения

Мариновка, Федоровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.02.1876 ст.

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мариновка, Федоровский муниципальный район, Саратовская область
Отец: Яков Андрианович Самохвалов Мать: Варвара Андреевна Восприемники: Константиновского селения крестьянин Поликарп Егорович Бабков и Александровского селения крестьянина Лукиана Васильева жена Анна... Показать все
Бракосочетание
10.10.1893

Муж: Столяренко Трифон Яковлевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: астраханский мещанин Столяренко Трифон Яковлевич - 19 лет и 8 месяцев Невеста: девица Самохвалова Анна Яковлевна 17 лет и 8 месяцев, Саратовской губернии, Мариинской волостии села солдатская д... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1894 ст.

Дочь: Столяренко Наталья Трифоновна

Отец ребёнка: Столяренко Трифон Яковлевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Отец: астраханский мещанин Столяренков Трифон Яковлевич Восприемники: Астраханский мещанин Иван Андреевич Баныкин и Костромской губернии крестьянина Ивана Петровича Визгалова жена Екатерина Ивановна h... Показать все
Смерть
1895
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.