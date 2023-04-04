Самохвалова Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения07.02.1876 ст.
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец: Яков Андрианович Самохвалов Мать: Варвара Андреевна Восприемники: Константиновского селения крестьянин Поликарп Егорович Бабков и Александровского селения крестьянина Лукиана Васильева жена Анна... Показать все
Бракосочетание
10.10.1893
Жених: астраханский мещанин Столяренко Трифон Яковлевич - 19 лет и 8 месяцев Невеста: девица Самохвалова Анна Яковлевна 17 лет и 8 месяцев, Саратовской губернии, Мариинской волостии села солдатская д... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1894 ст.
Дочь: Столяренко Наталья Трифоновна
Отец ребёнка: Столяренко Трифон Яковлевич
Отец: астраханский мещанин Столяренков Трифон Яковлевич Восприемники: Астраханский мещанин Иван Андреевич Баныкин и Костромской губернии крестьянина Ивана Петровича Визгалова жена Екатерина Ивановна h... Показать все
Смерть
1895