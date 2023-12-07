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Устинья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинфей Васильев

Рождение ребёнка
1739

Сын: Быков Григорий Акинфиевич

Отец ребёнка: Акинфей Васильев

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Быков Петр Акинфиевич

Отец ребёнка: Акинфей Васильев

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Быков Семен Акинфиевич

Отец ребёнка: Акинфей Васильев

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Быкова) Прасковья Акинфеевна

Отец ребёнка: Акинфей Васильев

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Быкова) Дарья Акинфеевна

Отец ребёнка: Акинфей Васильев

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
1795

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