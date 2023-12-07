Устинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акинфей Васильев
Рождение ребёнка
1739
Сын: Быков Григорий Акинфиевич
Отец ребёнка: Акинфей Васильев
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Акинфей Васильев
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Акинфей Васильев
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Быкова) Прасковья Акинфеевна
Отец ребёнка: Акинфей Васильев
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Быкова) Дарья Акинфеевна
Отец ребёнка: Акинфей Васильев
Смерть
1795