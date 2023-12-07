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Быков Семен Акинфиевич

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Акинфей Васильев

Мать: Устинья Алексеевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Степанида Антоновна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Быков Евдоким Семенович

Мать ребёнка: Быкова Степанида Антоновна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Быков Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Быкова Фекла Назаровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Быков Агей Семенович

Мать ребёнка: Быкова Фекла Назаровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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