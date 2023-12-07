Быков Семен Акинфиевич
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Акинфей Васильев
Мать: Устинья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Быкова Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Быкова Фекла Назаровна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Быков Агей Семенович
Мать ребёнка: Быкова Фекла Назаровна
Смерть
Неизвестно