Карпухин Олег Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1990
Дочь: Егорова (Карпухина) Алена Олеговна
Мать ребёнка: Карпухина (Кривова) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
29.01.1998
Дочь: Карпухина Наталья Олеговна
Мать ребёнка: Карпухина (Кривова) Валентина Николаевна