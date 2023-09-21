Карпухин Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпухин Олег Владимирович

Карпухин Олег Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпухин Владимир Александрович

Мать: Карпухина Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпухина (Кривова) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
07.12.1990

Дочь: Егорова (Карпухина) Алена Олеговна

Мать ребёнка: Карпухина (Кривова) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
29.01.1998

Дочь: Карпухина Наталья Олеговна

Мать ребёнка: Карпухина (Кривова) Валентина Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.