Егорова (Карпухина) Алена Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Карпухина) Алена Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1990

Отец: Карпухин Олег Владимирович

Мать: Карпухина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
10.04.2009

Сын: Егоров Станислав Олегович

Отец ребёнка: Егоров Олег Юрьевич

Рождение ребёнка
06.05.2018

Сын: Егоров Владислав Олегович

Отец ребёнка: Егоров Олег Юрьевич

Рождение ребёнка
11.08.2022

Сын: Егоров Глеб Олегович

Отец ребёнка: Егоров Олег Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Олег Юрьевич

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