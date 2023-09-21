Егорова (Карпухина) Алена Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1990
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1990
Рождение ребёнка
10.04.2009
Сын: Егоров Станислав Олегович
Отец ребёнка: Егоров Олег Юрьевич
Рождение ребёнка
06.05.2018
Сын: Егоров Владислав Олегович
Отец ребёнка: Егоров Олег Юрьевич
Рождение ребёнка
11.08.2022
Сын: Егоров Глеб Олегович
Отец ребёнка: Егоров Олег Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Олег Юрьевич