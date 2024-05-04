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Чистова Елизавета Павловна

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Место рождения

Дмитриево, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: Екатерина

Дмитриево, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машкин Василий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистов Борис Павлович

Отец ребёнка: Чистов Павел

Рождение ребёнка
23.01.1942

Сын: Машкин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Машкин Василий Никифорович

Рождение ребёнка
19.07.1948

Сын: Чистов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Чистов Павел

Рождение ребёнка
19.07.1948

Сын: Чистов Николай Павлович

Отец ребёнка: Чистов Павел

Рождение ребёнка
16.03.1953

Сын: Чистов Александр Павлович

Отец ребёнка: Чистов Павел

Смерть
2003
Череповец, город Череповец, Вологодская область

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