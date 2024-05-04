Чистова Елизавета Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чистов Павел
Рождение ребёнка
23.01.1942
Отец ребёнка: Машкин Василий Никифорович
Рождение ребёнка
19.07.1948
Отец ребёнка: Чистов Павел
Рождение ребёнка
19.07.1948
Отец ребёнка: Чистов Павел
Рождение ребёнка
16.03.1953
Сын: Чистов Александр Павлович
Отец ребёнка: Чистов Павел
Смерть
2003
Череповец, город Череповец, Вологодская область