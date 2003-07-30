Машкин Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1942
Дата смерти30.07.2003
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Машкина Роза Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Машкина Роза Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.07.1971
Мать ребёнка: Машкина Роза Дмитриевна
Смерть
30.07.2003