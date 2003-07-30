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Машкин Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1942

Дата смерти

30.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1942

Отец: Машкин Василий Никифорович

Мать: Чистова Елизавета Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машкина Роза Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Машкина Роза Дмитриевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1971

Сын: Машкин Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Машкина Роза Дмитриевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
30.07.2003

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