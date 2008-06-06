Машкина (Сироткина) Роза Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1940
Дата смерти06.06.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Машкин Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1971
Отец ребёнка: Машкин Юрий Васильевич
Смерть
06.06.2008