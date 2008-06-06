Машкина (Сироткина) Роза Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машкина (Сироткина) Роза Дмитриевна

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Место рождения

Завидово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.11.1940

Дата смерти

06.06.2008

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1940

Отец: Сироткин Дмитрий Константинович

Мать: Сироткина (Павлова) Варвара Степановна

Завидово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машкин Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
05.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машкин Юрий Васильевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1971

Сын: Машкин Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Машкин Юрий Васильевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
06.06.2008

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