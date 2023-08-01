Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистова Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Павел

Дмитриево, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Павловна

Отец ребёнка: Павел

Смерть
Неизвестно