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Шенин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1950

Дата смерти

20.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1950

Отец: Шенин Николай Сергеевич

Мать: Шенина (Медведева) Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
26.08.1973

Сын: Шенин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Шенина (Зайкова) Надежда Михеевна

Рождение ребёнка
19.04.1982

Дочь: Воротникова (Шенина) Светлана Александровна

Мать ребёнка: Шенина (Зайкова) Надежда Михеевна

Смерть
20.02.2000

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