Шенин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1950
Дата смерти20.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1950
Рождение ребёнка
26.08.1973
Сын: Шенин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Шенина (Зайкова) Надежда Михеевна
Рождение ребёнка
19.04.1982
Дочь: Воротникова (Шенина) Светлана Александровна
Мать ребёнка: Шенина (Зайкова) Надежда Михеевна
Смерть
20.02.2000