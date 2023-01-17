Зенина (Дергачева) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенина (Дергачева) Надежда Петровна

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

1961

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.02.1978

Дочь: Зенина Наталья Геннадиевна

Отец ребёнка: Зенин Геннадий Викторович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.06.2006

Сын: Зенин Александр Геннадиевич

Отец ребёнка: Зенин Геннадий Викторович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенин Геннадий Викторович

Смерть
2005
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