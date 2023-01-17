Зенина (Дергачева) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения1961
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1978
Дочь: Зенина Наталья Геннадиевна
Отец ребёнка: Зенин Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
25.06.2006
Сын: Зенин Александр Геннадиевич
Отец ребёнка: Зенин Геннадий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2005