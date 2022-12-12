Зенин Геннадий Викторович
Место рожденияТуркменистан, г. Небит-Даг
Дата рождения25.06.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1955
Отец: не указан
Туркменистан, г. Небит-Даг
Рождение ребёнка
12.02.1978
Дочь: Зенина Наталья Геннадиевна
Мать ребёнка: Зенина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
25.06.2006
Сын: Зенин Александр Геннадиевич
Мать ребёнка: Зенина Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зенина Надежда Петровна