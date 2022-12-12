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Зенин Геннадий Викторович

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Место рождения

Туркменистан, г. Небит-Даг

Дата рождения

25.06.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1955

Отец: не указан

Мать: Зенина Зинаида Васильевна

Туркменистан, г. Небит-Даг
Рождение ребёнка
12.02.1978

Дочь: Зенина Наталья Геннадиевна

Мать ребёнка: Зенина Надежда Петровна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.06.2006

Сын: Зенин Александр Геннадиевич

Мать ребёнка: Зенина Надежда Петровна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенина Надежда Петровна

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