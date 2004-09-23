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(Харитонова) Анна Егоровна

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

19.12.1941

Дата смерти

23.09.2004

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1941

Отец: Харитонов Георгий Иванович

Мать: Харитонов Ольга Ильинична

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Образование
1956
РСФСР Тульская область Алексинский район село Петрушино
Рождение ребёнка
10.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Иван Григорьевич

Тула, Тульская, Россия
Рождение ребёнка
20.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Иван Григорьевич

Тула, Тульская, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Иван Григорьевич

Смерть
23.09.2004
Тула, город Тула, Тульская область
Похороны
25.09.2004
Тула, город Тула, Тульская область
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