(Харитонова) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения19.12.1941
Дата смерти23.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1941
Образование
1956
РСФСР Тульская область Алексинский район село Петрушино
Рождение ребёнка
10.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герасимов Иван Григорьевич
Тула, Тульская, Россия
Рождение ребёнка
20.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герасимов Иван Григорьевич
Тула, Тульская, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.2004
Похороны
25.09.2004