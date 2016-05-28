Герасимов Иван Григорьевич
Место рожденияТула, Тульская, Россия, Советский Союз
Дата рождения25.01.1939
Дата смерти28.05.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Тула, Тульская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
10.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Тула, Тульская, Россия
Рождение ребёнка
20.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Тула, Тульская, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Егоровна
Смерть
28.05.2016
Тула, Тульская, Россия