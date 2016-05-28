Герасимов Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Иван Григорьевич

Герасимов Иван Григорьевич

avatar

Место рождения

Тула, Тульская, Россия, Советский Союз

Дата рождения

25.01.1939

Дата смерти

28.05.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, Тульская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
10.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Тула, Тульская, Россия
Рождение ребёнка
20.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Тула, Тульская, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Егоровна

Смерть
28.05.2016
Тула, Тульская, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close