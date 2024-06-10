Дуничев Яков Флегонтович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дуничев Яков Флегонтович

Место рождения

Прокопово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Флегонт Николаевич

Мать: не указана

Прокопово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуничева Евфалия Яковлевна

Мать ребёнка: Дуничева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуничев Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Дуничева Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуничева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Николай Яковлевич Дуничев

Мать ребёнка: Дуничева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
07.07.1877

Сын: Дуничев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Дуничева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
23.11.1888

Дочь: Дуничева Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Дуничева Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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