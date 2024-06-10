Дуничев Яков Флегонтович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Флегонт Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуничева Евфалия Яковлевна
Мать ребёнка: Дуничева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дуничева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дуничева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Николай Яковлевич Дуничев
Мать ребёнка: Дуничева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
07.07.1877
Сын: Дуничев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Дуничева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
23.11.1888
Дочь: Дуничева Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Дуничева Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно