Дуничева Анна Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дуничева Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуничева Евфалия Яковлевна

Отец ребёнка: Дуничев Яков Флегонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуничев Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Дуничев Яков Флегонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуничев Яков Флегонтович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Николай Яковлевич Дуничев

Отец ребёнка: Дуничев Яков Флегонтович

Рождение ребёнка
07.07.1877

Сын: Дуничев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Дуничев Яков Флегонтович

Рождение ребёнка
23.11.1888

Дочь: Дуничева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Дуничев Яков Флегонтович

Смерть
Неизвестно

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