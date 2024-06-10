Дуничева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуничева Евфалия Яковлевна
Отец ребёнка: Дуничев Яков Флегонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дуничев Яков Флегонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Сын: Николай Яковлевич Дуничев
Отец ребёнка: Дуничев Яков Флегонтович
Рождение ребёнка
07.07.1877
Сын: Дуничев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Дуничев Яков Флегонтович
Рождение ребёнка
23.11.1888
Дочь: Дуничева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Дуничев Яков Флегонтович
Смерть
Неизвестно