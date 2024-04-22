Буняк (Ятченко) Феодосия Александровна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
05.02.1878 ст.
Рождение ребёнка
11.07.1879 ст.
Дочь: Буняк Елена Лаврентьевна
Отец ребёнка: Буняк Лаврентий Демидович
Рождение ребёнка
12.02.1881 ст.
Сын: Буняк Онисим Лаврентьевич
Отец ребёнка: Буняк Лаврентий Демидович
Рождение ребёнка
26.11.1889 ст.
Сын: Буняк Митрофан Лаврентьевич
Отец ребёнка: Буняк Лаврентий Демидович
Рождение ребёнка
26.06.1893 ст.
Дочь: Буняк Евфросинья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Буняк Лаврентий Демидович
Смерть
Неизвестно