Буняк (Ятченко) Феодосия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буняк (Ятченко) Феодосия Александровна

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Место рождения

Полуботки, Чернігівська область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Полуботки, Чернігівська область
Бракосочетание
05.02.1878 ст.

Муж: Буняк Лаврентий Демидович

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.07.1879 ст.

Дочь: Буняк Елена Лаврентьевна

Отец ребёнка: Буняк Лаврентий Демидович

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.02.1881 ст.

Сын: Буняк Онисим Лаврентьевич

Отец ребёнка: Буняк Лаврентий Демидович

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.11.1889 ст.

Сын: Буняк Митрофан Лаврентьевич

Отец ребёнка: Буняк Лаврентий Демидович

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.06.1893 ст.

Дочь: Буняк Евфросинья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Буняк Лаврентий Демидович

Величковка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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