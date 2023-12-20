Милосердова Дарья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Милосердов Марк Андреев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Милосердова) Дарья Маркова
Отец ребёнка: Милосердов Марк Андреев
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Милосердов Марк Андреев
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Милосердов Марк Андреев
Смерть
Неизвестно