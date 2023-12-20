Милосердов Марк Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Милосердов Андрей Яковлев
Мать: Милосердова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828
Сын: Милосердов Анфенаен Марков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Милосердов Прокофий Марков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Милосердова) Дарья Маркова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Милосердова Дарья Никитина
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Милосердова) Дарья Маркова
Мать ребёнка: Милосердова Дарья Никитина
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Милосердова Дарья Никитина
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Милосердова Дарья Никитина
Смерть
Неизвестно