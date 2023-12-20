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Милосердов Марк Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Милосердов Андрей Яковлев

Мать: Милосердова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милосердова Дарья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Милосердов Анфенаен Марков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Милосердов Прокофий Марков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Милосердова) Дарья Маркова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Милосердов Павел Марков

Мать ребёнка: Милосердова Дарья Никитина

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Милосердова) Дарья Маркова

Мать ребёнка: Милосердова Дарья Никитина

Рождение ребёнка
1852

Сын: Милосердов Иван Марков

Мать ребёнка: Милосердова Дарья Никитина

Рождение ребёнка
1854

Сын: Милосердов Яков Марков

Мать ребёнка: Милосердова Дарья Никитина

Смерть
Неизвестно

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