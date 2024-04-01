Балашев Артемий Тарасов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1872
Дочь: Пелагия Артемьева
Мать ребёнка: Балашева Мария Григорьева
Рождение ребёнка
15.01.1874
Дочь: Татьяна Артемьева
Мать ребёнка: Балашева Мария Григорьева
Рождение ребёнка
14.09.1875
Мать ребёнка: Балашева Мария Григорьева
Рождение ребёнка
03.06.1877
Дочь: Феодосия Артемьева
Мать ребёнка: Балашева Мария Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно