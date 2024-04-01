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Балашев Артемий Тарасов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балашев Тарас Крест. Д. Зарослой Дмитриев

Мать: Матрона Стефанова

Рождение ребёнка
06.10.1872

Дочь: Пелагия Артемьева

Мать ребёнка: Балашева Мария Григорьева

Рождение ребёнка
15.01.1874

Дочь: Татьяна Артемьева

Мать ребёнка: Балашева Мария Григорьева

Рождение ребёнка
14.09.1875

Сын: Балашев Никита Артемьев

Мать ребёнка: Балашева Мария Григорьева

Рождение ребёнка
03.06.1877

Дочь: Феодосия Артемьева

Мать ребёнка: Балашева Мария Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашева Мария Григорьева

Смерть
Неизвестно
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