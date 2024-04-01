(Оверина) Матрона Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Оверина) Матрона Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Оверин Стефан Казак Кр. Лебяжьей Федоров

Мать: Оверина ?

Бракосочетание
25.01.1839

Муж: Балашев Тарас Крест. Д. Зарослой Дмитриев

м. 18 ж. 19
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Ударцова Дарья Тарасова

Отец ребёнка: Балашев Тарас Крест. Д. Зарослой Дмитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашев Артемий Тарасов

Отец ребёнка: Балашев Тарас Крест. Д. Зарослой Дмитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашев Прохор Тарасов

Отец ребёнка: Балашев Тарас Крест. Д. Зарослой Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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