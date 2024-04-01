(Оверина) Матрона Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Бракосочетание
25.01.1839
м. 18 ж. 19
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Ударцова Дарья Тарасова
Отец ребёнка: Балашев Тарас Крест. Д. Зарослой Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Балашев Тарас Крест. Д. Зарослой Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Балашев Тарас Крест. Д. Зарослой Дмитриев
Смерть
Неизвестно