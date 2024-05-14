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Григорьев Пётр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Матвей Стефанович

Мать: Григорьева Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Григорьев Андрей Петровичч

Мать ребёнка: Григорьева (Аксёнова) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Григорьев Иван Петрович

Мать ребёнка: Григорьева (Аксёнова) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Григорьев Сергей Петрович

Мать ребёнка: Григорьева (Аксёнова) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Григорьев Константин Петрович

Мать ребёнка: Григорьева (Аксёнова) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Григорьева Мотрона Петровна

Мать ребёнка: Григорьева (Аксёнова) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Григорьев Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Григорьева (Аксёнова) Евдокия Алексеевна

?
Рождение ребёнка
16.11.1922

Сын: Григорьев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Григорьева (Аксёнова) Евдокия Алексеевна

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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