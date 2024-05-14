Григорьев Пётр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Григорьев Андрей Петровичч
Мать ребёнка: Григорьева (Аксёнова) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Григорьева (Аксёнова) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Григорьев Сергей Петрович
Мать ребёнка: Григорьева (Аксёнова) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Григорьев Константин Петрович
Мать ребёнка: Григорьева (Аксёнова) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Григорьева Мотрона Петровна
Мать ребёнка: Григорьева (Аксёнова) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Григорьев Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Григорьева (Аксёнова) Евдокия Алексеевна
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Рождение ребёнка
16.11.1922
Сын: Григорьев Михаил Петрович
Мать ребёнка: Григорьева (Аксёнова) Евдокия Алексеевна
Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно