Ющенко (Яковчиц) Надежда Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮщенко (Яковчиц) Надежда Матвеевна

Ющенко (Яковчиц) Надежда Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1938

Дата смерти

10.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1938

Отец: Яковчиц Матвей Нестерович

Мать: Яковчиц Мария Андреевна

Рождение ребёнка
04.12.1960

Дочь: Афанасьева Тамара Петровна

Отец ребёнка: Ющенко Петр Егорович

Рождение ребёнка
21.01.1963

Дочь: Ющенко Марина Петровна

Отец ребёнка: Ющенко Петр Егорович

Смерть
10.07.2019
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close