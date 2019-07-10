Ющенко (Яковчиц) Надежда Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1938
Дата смерти10.07.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1938
Отец: Яковчиц Матвей Нестерович
Мать: Яковчиц Мария Андреевна
Рождение ребёнка
04.12.1960
Дочь: Афанасьева Тамара Петровна
Отец ребёнка: Ющенко Петр Егорович
Рождение ребёнка
21.01.1963
Дочь: Ющенко Марина Петровна
Отец ребёнка: Ющенко Петр Егорович
Смерть
10.07.2019
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край