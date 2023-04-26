Шабайкина Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.12.1861
Сын: Шабайкин Павел Михайлович
Отец ребёнка: Шабайкин Михаил Архипович
Рождение ребёнка
01.02.1864
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Шабайкин Михаил Архипович
Рождение ребёнка
01.02.1866
Сын: Шабайкин Федор Михайлович
Отец ребёнка: Шабайкин Михаил Архипович
Рождение ребёнка
24.10.1870
Сын: Шабайкин Степан Михайлович
Отец ребёнка: Шабайкин Михаил Архипович
Смерть
Неизвестно