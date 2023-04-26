Шабайкина Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабайкина Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1861

Сын: Шабайкин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Шабайкин Михаил Архипович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1864

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Шабайкин Михаил Архипович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1866

Сын: Шабайкин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Шабайкин Михаил Архипович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1870

Сын: Шабайкин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Шабайкин Михаил Архипович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
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