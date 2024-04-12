Шабайкин Михаил Архипович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабайкин Архип Ефимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
02.12.1861
Сын: Шабайкин Павел Михайлович
Мать ребёнка: Шабайкина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1864
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Шабайкина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1866
Сын: Шабайкин Федор Михайлович
Мать ребёнка: Шабайкина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
24.10.1870
Сын: Шабайкин Степан Михайлович
Мать ребёнка: Шабайкина Домна Ивановна
Смерть
Неизвестно