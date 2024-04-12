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Шабайкин Михаил Архипович

Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабайкин Архип Ефимович

Мать: ?

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.12.1861

Сын: Шабайкин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Шабайкина Домна Ивановна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1864

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Шабайкина Домна Ивановна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1866

Сын: Шабайкин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Шабайкина Домна Ивановна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1870

Сын: Шабайкин Степан Михайлович

Мать ребёнка: Шабайкина Домна Ивановна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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