Миронова (Самсонова) Мария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Самсонова) Мария Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1914

Дата смерти

03.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914

Отец: Самсонов Тихон Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Петр Иванович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Миронова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Миронов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Миронова Таисия Петровна

Отец ребёнка: Миронов Петр Иванович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
03.09.2000
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Похоронена на Петропавловском кладбище г. Тамбова

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