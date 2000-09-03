Миронова (Самсонова) Мария Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1914
Дата смерти03.09.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914
Отец: Самсонов Тихон Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Миронова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Миронов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Миронова Таисия Петровна
Отец ребёнка: Миронов Петр Иванович
Смерть
03.09.2000
Похоронена на Петропавловском кладбище г. Тамбова