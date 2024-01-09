Миронов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1914
Дата смерти19.03.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1914
Отец: Миронов Иван Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Миронова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Миронова (Самсонова) Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Миронова Таисия Петровна
Мать ребёнка: Миронова (Самсонова) Мария Тихоновна
Смерть
19.03.1985
Похоронен на Петропавловском кладбище г.Тамбова