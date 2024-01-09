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Миронов Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1914

Дата смерти

19.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1914

Отец: Миронов Иван Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова (Самсонова) Мария Тихоновна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Миронова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Миронова (Самсонова) Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Миронова Таисия Петровна

Мать ребёнка: Миронова (Самсонова) Мария Тихоновна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
19.03.1985
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Похоронен на Петропавловском кладбище г.Тамбова

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