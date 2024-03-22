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Алтухов Родион Семенович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

02.04.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1857

Отец: Алтухов Семен Кузьмич

Мать: Алтухова Ольга Потаповна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №27, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
02.04.1857
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были Степан Степанов Бадулин и Анисья Антонова
Смерть
Неизвестно
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