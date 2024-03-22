Алтухов Родион Семенович
Место рождения
Дата рождения02.04.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.04.1857
Отец: Алтухов Семен Кузьмич
Мать: Алтухова Ольга Потаповна
Рождение: запись о рождении №27, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
02.04.1857
Восприемниками при крещении были Степан Степанов Бадулин и Анисья Антонова
Смерть
Неизвестно