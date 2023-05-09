Алтухова (Мячина) Ольга Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Смерть
1829
Бракосочетание
1847
Брак: запись о браке №13, метрическая книга за 1847 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Федоров Сидякин и Иван Е... Показать все
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Алтухова Акулина Семеновна
Отец ребёнка: Алтухов Семен Кузьмич
Рождение: запись о рождении №32, метрическая книга за 1850 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Алтухова Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Алтухов Семен Кузьмич
Рождение: запись о рождении №8, метрическая книга за 1852 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Алтухов Семен Кузьмич
Рождение: запись о рождении №5, метрическая книга за 1854 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Алтухова Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Алтухов Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
02.04.1857
Отец ребёнка: Алтухов Семен Кузьмич
Рождение: запись о рождении №27, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Алтухова Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Алтухов Семен Кузьмич
Рождение: запись о рождении №80, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Алтухова Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Алтухов Семен Кузьмич
Рождение: запись о рождении №60, метрическая книга за 1860 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1862
Сын: Алтухов Василий Семенович
Отец ребёнка: Алтухов Семен Кузьмич
Рождение: запись о рождении №19, метрическая книга за 1862 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния