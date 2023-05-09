Алтухова (Мячина) Ольга Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухова (Мячина) Ольга Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1829

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1829
Бракосочетание
1847

Муж: Алтухов Семен Кузьмич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №13, метрическая книга за 1847 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Федоров Сидякин и Иван Е... Показать все
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Алтухова Акулина Семеновна

Отец ребёнка: Алтухов Семен Кузьмич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №32, метрическая книга за 1850 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Алтухова Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Алтухов Семен Кузьмич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №8, метрическая книга за 1852 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Алтухов Егор Семенович

Отец ребёнка: Алтухов Семен Кузьмич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №5, метрическая книга за 1854 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Алтухова Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Алтухов Семен Кузьмич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.04.1857

Сын: Алтухов Родион Семенович

Отец ребёнка: Алтухов Семен Кузьмич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №27, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Алтухова Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Алтухов Семен Кузьмич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №80, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Алтухова Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Алтухов Семен Кузьмич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №60, метрическая книга за 1860 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Алтухов Василий Семенович

Отец ребёнка: Алтухов Семен Кузьмич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №19, метрическая книга за 1862 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
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