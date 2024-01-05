Прокопий/Прохор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопий/Прохор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1752 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Иван

Мать ребёнка: не указана

Ушаково, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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