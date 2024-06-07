Высоцкая (Журба) Соломония Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВысоцкая (Журба) Соломония Андреевна

Высоцкая (Журба) Соломония Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высоцкий Николай Макарович

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Высоцкий Никита Николаевич

Отец ребёнка: Высоцкий Николай Макарович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.