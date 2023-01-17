Павлова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Павлов Трофим Власович

Отец ребёнка: Павлов Василий

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Антон Власович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Прожила 103 года, похоронена в д.Александровка
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