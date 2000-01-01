Павлов Антон Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Антон Власович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Павлова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Юлия Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Живет в деревне Кемеровской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Филипп Антонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Жил в Александровке Анжеро-Судженского района
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