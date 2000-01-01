Павлов Антон Власович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Павлова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Юлия Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Живет в деревне Кемеровской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Жил в Александровке Анжеро-Судженского района