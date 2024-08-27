Метлина Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти01.07.1894 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.02.1852
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Чикушина (Метлина) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Метлин Михаил Назарович
Рождение ребёнка
13.10.1858 ст.
Отец ребёнка: Метлин Михаил Назарович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Метлина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Метлин Михаил Назарович
Рождение ребёнка
31.07.1879 ст.
Сын: Метлин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Метлин Михаил Назарович
Смерть
01.07.1894 ст.