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Метлина Анна Михайловна

Место рождения

Грешнево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

01.07.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Грешнево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
?.02.1852

Муж: Метлин Михаил Назарович

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Чикушина (Метлина) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Метлин Михаил Назарович

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.10.1858 ст.

Сын: Метлин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Метлин Михаил Назарович

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Метлина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Метлин Михаил Назарович

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.07.1879 ст.

Сын: Метлин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Метлин Михаил Назарович

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
01.07.1894 ст.
Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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