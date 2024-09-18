Лепехина Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лепехин Петр Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Лепехина) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Лепехин Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Лепехин Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Лепехин Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Лепехин Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Лепехина) Анна Петровна
Отец ребёнка: Лепехин Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Саяпина (Лепехина) Ирина Петровна
Отец ребёнка: Лепехин Петр Матвеевич
Смерть
Неизвестно