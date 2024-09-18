Лепехина Мария Дмитриевна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛепехина Мария Дмитриевна

Лепехина Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепехин Арефий Петрович

Отец ребёнка: Лепехин Петр Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепехин Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Лепехина) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Лепехин Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Лепехин Максим Петрович

Отец ребёнка: Лепехин Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Лепехин Моисей Петрович

Отец ребёнка: Лепехин Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Лепехин Исай Петрович

Отец ребёнка: Лепехин Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Лепехина) Анна Петровна

Отец ребёнка: Лепехин Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Саяпина (Лепехина) Ирина Петровна

Отец ребёнка: Лепехин Петр Матвеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.