Брень (Кошина) Анисья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения13.08.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1889 ст.
Бракосочетание
15.02.1910 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1910 ст.
Отец ребёнка: Брень Устин Романович
Рождение ребёнка
26.03.1913 ст.
Дочь: Брень Матрёна Устиновна
Отец ребёнка: Брень Устин Романович
Смерть
Неизвестно