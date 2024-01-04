Брень (Кошина) Анисья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брень (Кошина) Анисья Ефимовна

Место рождения

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

13.08.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1889 ст.

Отец: Кошин Ефим Гаврилович

Мать: Кошина (Юринова) Прасковья Семёновна

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
15.02.1910 ст.

Муж: Брень Устин Романович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1910 ст.

Сын: Брень Николай Устинович

Отец ребёнка: Брень Устин Романович

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1913 ст.

Дочь: Брень Матрёна Устиновна

Отец ребёнка: Брень Устин Романович

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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