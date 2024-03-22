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Брень Устин Романович

Место рождения

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Брень Роман Борисович

Мать: Брень Евдокия Никитьевна

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
15.02.1910 ст.

Жена: Брень Анисья Ефимовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1910 ст.

Сын: Брень Николай Устинович

Мать ребёнка: Брень Анисья Ефимовна

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1913 ст.

Дочь: Брень Матрёна Устиновна

Мать ребёнка: Брень Анисья Ефимовна

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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