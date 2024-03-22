Брень Устин Романович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Брень Роман Борисович
Мать: Брень Евдокия Никитьевна
Бракосочетание
15.02.1910 ст.
Жена: Брень Анисья Ефимовна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1910 ст.
Мать ребёнка: Брень Анисья Ефимовна
Рождение ребёнка
26.03.1913 ст.
Дочь: Брень Матрёна Устиновна
Мать ребёнка: Брень Анисья Ефимовна
Смерть
Неизвестно