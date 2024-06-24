Исниязова Эльмира
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1989
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исниязов Антон
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Исниязова Самира Антоновна
Отец ребёнка: Исниязов Антон
Рождение ребёнка
2017
Сын: Исниязов Султан
Отец ребёнка: Исниязов Антон
Рождение ребёнка
2020
Дочь: Исниязова Гульмира Антоновна
Отец ребёнка: Исниязов Антон