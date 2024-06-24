Исниязова Эльмира 07.09.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исниязова Эльмира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1989

Отец: не указан

Мать: Мурзагалиева Алла Душахатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исниязов Антон

Рождение ребёнка
2013

Дочь: Исниязова Самира Антоновна

Отец ребёнка: Исниязов Антон

Рождение ребёнка
2017

Сын: Исниязов Султан

Отец ребёнка: Исниязов Антон

Рождение ребёнка
2020

Дочь: Исниязова Гульмира Антоновна

Отец ребёнка: Исниязов Антон

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