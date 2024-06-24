Исниязов Антон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исниязова Эльмира
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Исниязова Самира Антоновна
Мать ребёнка: Исниязова Эльмира
Рождение ребёнка
2017
Сын: Исниязов Султан
Мать ребёнка: Исниязова Эльмира
Рождение ребёнка
2020
Дочь: Исниязова Гульмира Антоновна
Мать ребёнка: Исниязова Эльмира