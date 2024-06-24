Исниязов Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исниязов Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1989 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исниязова Эльмира

Рождение ребёнка
2013

Дочь: Исниязова Самира Антоновна

Мать ребёнка: Исниязова Эльмира

Рождение ребёнка
2017

Сын: Исниязов Султан

Мать ребёнка: Исниязова Эльмира

Рождение ребёнка
2020

Дочь: Исниязова Гульмира Антоновна

Мать ребёнка: Исниязова Эльмира

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