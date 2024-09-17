Василий Тихонович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1778
Дата смертиМежду 1810 и 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778
Отец: Тихон Васильевич
Мать: Ирина Даниловна
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Марьино за 1816 год | 10 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 74
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Мария Иосифовна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 112
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Сын: Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Мария Иосифовна
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Марьино за 1816 год | 10 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 112
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Мария Иосифовна
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Плосково за 1834 год | 9
Смерть
Между 1810 и 1825