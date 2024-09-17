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Василий Тихонович

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1778

Дата смерти

Между 1810 и 1825

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1742 г.р.

Мать

Вычислено 1755 г.р.

Жена

Вычислено 1768 г.р.

Дети

Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1805 г.р.
Вычислено 1810 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778

Отец: Тихон Васильевич

Мать: Ирина Даниловна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Марьино за 1816 год | 10 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 74
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Мария Иосифовна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 112
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Мария Иосифовна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Марьино за 1816 год | 10 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 112
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Мария Иосифовна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Плосково за 1834 год | 9
Смерть
Между 1810 и 1825

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