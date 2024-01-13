Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1782
Сын: Василий Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1787
Сын: Кирилл Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Павел Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно