Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1782 г.р.
Вычислено 1787 г.р.
Вычислено 1802 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Сын: Василий Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1787

Сын: Кирилл Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Павел Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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