Голушкова Татьяна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Голушкова Марфа Васильева
Отец ребёнка: Голушков Глушков Василий Елисеев
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Голушков Глушков Василий Елисеев
Рождение ребёнка
1851
Сын: Голушков Савелий Васильев
Отец ребёнка: Голушков Глушков Василий Елисеев
Рождение ребёнка
1852
Сын: Голушков Николай Васильев
Отец ребёнка: Голушков Глушков Василий Елисеев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Щукина (Голушкова) Акилина Васильева
Отец ребёнка: Голушков Глушков Василий Елисеев
Смерть
Неизвестно