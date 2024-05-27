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Голушкова Татьяна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Голушкова Марфа Васильева

Отец ребёнка: Голушков Глушков Василий Елисеев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Голушков Аммос Васильев

Отец ребёнка: Голушков Глушков Василий Елисеев

Рождение ребёнка
1851

Сын: Голушков Савелий Васильев

Отец ребёнка: Голушков Глушков Василий Елисеев

Рождение ребёнка
1852

Сын: Голушков Николай Васильев

Отец ребёнка: Голушков Глушков Василий Елисеев

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Щукина (Голушкова) Акилина Васильева

Отец ребёнка: Голушков Глушков Василий Елисеев

Смерть
Неизвестно

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