Небогин Александр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Небогин Илья Анатольевич
Мать: Небогина Людмила
Бракосочетание
28.02.1895
Чёрный Яр, Черноярский район, Астраханская область, Россия
Вознесенский собор
Рождение ребёнка
03.07.1898
Сын: Небогин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Небогина Лидия Гавриловна
Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно