Небогин Александр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небогин Александр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Небогин Илья Анатольевич

Мать: Небогина Людмила

Бракосочетание
28.02.1895

Жена: Небогина Лидия Гавриловна

Чёрный Яр, Черноярский район, Астраханская область, Россия
Вознесенский собор
Рождение ребёнка
03.07.1898

Сын: Небогин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Небогина Лидия Гавриловна

Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Небогина Лидия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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