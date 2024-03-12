Небогин Илья Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небогин Илья Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

17.10.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Небогин Анатолий Иванович

Мать: Небогина Александра Семеновна

Рождение ребёнка
27.11.1849

Сын: Небогин Николай Ильич

Мать ребёнка: Небогина Людмила

Рождение ребёнка
1867

Сын: Небогин Александр Ильич

Мать ребёнка: Небогина Людмила

Рождение ребёнка
?.01.1869

Сын: Небогин Илья Ильич

Мать ребёнка: Небогина Людмила

Работа или профессия
Неизвестно
Коллежский ассесор
Смерть
17.10.1887
Черный Яр, Астраханская область
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