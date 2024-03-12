Небогин Илья Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти17.10.1887
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
27.11.1849
Мать ребёнка: Небогина Людмила
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Небогина Людмила
Рождение ребёнка
?.01.1869
Сын: Небогин Илья Ильич
Мать ребёнка: Небогина Людмила
Работа или профессия
Неизвестно
Коллежский ассесор
Смерть
17.10.1887
Черный Яр, Астраханская область