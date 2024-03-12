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Небогин Николай Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1849

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1849

Отец: Небогин Илья Анатольевич

Мать: Небогина Людмила

Бракосочетание
Между 1875 и 1876

Жена: Небогина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
13.05.1877

Дочь: Кастальская Фаина Николаевна

Мать ребёнка: Небогина Александра Григорьевна

Астрахань
Рождение ребёнка
20.06.1879

Сын: Небогин Илья Николаевич

Мать ребёнка: Небогина Александра Григорьевна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.08.1883

Дочь: Кирсанова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Небогина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаевич Максим Николаевич

Мать ребёнка: Небогина Александра Григорьевна

Смерть
1919
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