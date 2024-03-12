Небогин Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1849
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1849
Отец: Небогин Илья Анатольевич
Мать: Небогина Людмила
Бракосочетание
Между 1875 и 1876
Рождение ребёнка
13.05.1877
Дочь: Кастальская Фаина Николаевна
Мать ребёнка: Небогина Александра Григорьевна
Астрахань
Рождение ребёнка
20.06.1879
Мать ребёнка: Небогина Александра Григорьевна
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.08.1883
Дочь: Кирсанова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Небогина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаевич Максим Николаевич
Мать ребёнка: Небогина Александра Григорьевна
Смерть
1919