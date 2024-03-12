Небогина Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небогина Александра Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Н Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1875 и 1876

Муж: Небогин Николай Ильич

Рождение ребёнка
13.05.1877

Дочь: Кастальская Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Небогин Николай Ильич

Астрахань
Рождение ребёнка
20.06.1879

Сын: Небогин Илья Николаевич

Отец ребёнка: Небогин Николай Ильич

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.08.1883

Дочь: Кирсанова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Небогин Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаевич Максим Николаевич

Отец ребёнка: Небогин Николай Ильич

Смерть
1919
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