Небогина Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Н Григорий
Бракосочетание
Между 1875 и 1876
Рождение ребёнка
13.05.1877
Дочь: Кастальская Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Небогин Николай Ильич
Астрахань
Рождение ребёнка
20.06.1879
Отец ребёнка: Небогин Николай Ильич
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.08.1883
Дочь: Кирсанова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Небогин Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаевич Максим Николаевич
Отец ребёнка: Небогин Николай Ильич
Смерть
1919