Небогина (Староусова) Лидия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.02.1895
Чёрный Яр, Черноярский район, Астраханская область, Россия
Вознесенский собор
Рождение ребёнка
03.07.1898
Сын: Небогин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Небогин Александр Ильич
Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно