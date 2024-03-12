Небогина (Староусова) Лидия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небогина (Староусова) Лидия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.02.1895

Муж: Небогин Александр Ильич

Чёрный Яр, Черноярский район, Астраханская область, Россия
Вознесенский собор
Рождение ребёнка
03.07.1898

Сын: Небогин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Небогин Александр Ильич

Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Небогин Александр Ильич

Смерть
Неизвестно
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