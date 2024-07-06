Савочкин Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савочкин Михаил Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савочкина Александра Михайловна
Мать ребёнка: Гимади Асия Хайрутдиновна
Рождение ребёнка
03.06.1965
Сын: Савочкин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Гимади Асия Хайрутдиновна
Смерть
Неизвестно