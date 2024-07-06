Савочкин Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савочкин Петр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савочкина Раиса Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савочкин Радион Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савочкин Николай Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савочкина Александра Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савочкина Лидия Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савочкин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно