Исупов Тит Саватеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Тит Саватеев

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Место рождения

Исуповская, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

После 1759

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Исупов Савватий Тимофеевич

Мать: не указана

Исуповская, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Параскева Титова

Мать ребёнка: Исупова Агрипина Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Агрипина Семёнова

Место жительства
Неизвестно
Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1759
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