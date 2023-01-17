Исупов Тит Саватеев
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиПосле 1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Исупов Савватий Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Параскева Титова
Мать ребёнка: Исупова Агрипина Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1759